里昂證券指出，緯穎（6669）在資料中心硬體市場的產業地位益發穩固，驅動獲利走進強勢擴張期，初次納入研究範圍給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價1,100元，瞄準晉升千金之路。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧指出，IDC預測，資料中心硬體花費至2024年以前，將以6％年複合成長率增長，因成長空間龐大，緯穎長期成長願景相當亮眼；同時，雲端服務供應商（CSP）考量資料中心開放平台特性，持續提升委外代工夥伴的多元豐富性，亦有助提高緯穎在產業中的滲透率。

基於資料中心持續蓬勃發展，里昂認為，產業狀況十分健全，緯穎遭遇到的直接價格競爭壓力不大，毛利率自然也不會受到壓抑。另一方面，緯穎產品組合中有愈來愈高的比例靠向多用途伺服器、邊際解決方案等，這些品項毛利率比儲存產品高，加上緯穎不僅有臉書、微軟等大客戶，又切入CSP新客戶，在客戶端與產品組合雙雙優化前提下，有利平穩緯穎營收、獲利的波動性。

外資對緯穎獲利成長性持高度樂觀看法，2020年每股純益49.25元、大增35.2％並走出衰退後，估計2021年每股純益再年增25.3％、達61.71元，2022年則是71.19元，每年獲利表現約以一個股本幅度高速增加中。

(工商 )