4月最新網路溫度計公布，獲得全台網友討論度第一的繼光香香雞連鎖集團，自去年7月於桃園新光影城開出全球第一家「繼光香香雞X Tplus茶加聯名店」後，回到繼光香香雞起源地台中，並看好台中捷運市府站凝聚高人流的龐大商機，自4/16起將於台中捷運市府站開出第二間「繼光香香雞X Tplus茶加聯名店」。

為慶祝新店開幕，4/16-4/28期間推出限時限量「買指定飲品送香香炸雞」、「炸雞珍奶夢幻套餐特價99元」及「學生專屬優惠」活動，更推出「中捷獨賣的限定隱藏版新品」-「芋頭控的小宇宙2.0」（需指名點購並出示該則新聞畫面即可購買）三連發的超狂活動及獨家新品，就是要號召全台的「芋頭控」及「咀嚼控」手刀喝起來！

主打「Tplus, Everything Plus！」的Tplus茶加，以「鮮果凍飲」、「口感厚奶茶」、「芝士朵朵」等五系列及22款特色茶飲，以「翻玩口感的茶飲創作者」之姿強攻各種配料、新鮮水果凍飲等口感系的茶飲市場。

繼光香香雞表，本次新開店激推中捷店4月獨賣的限定隱藏版新品「芋頭控的小宇宙2.0」，以一整組的芋頭風味輔料，綿密芋泥與Ｑ彈小芋圓搭配「免費升級2倍量」的Tplus獨家「芋芙蕾」，使用香濃牛乳及大甲芋頭手作出吃得到料的奶酪！4/16-4/30「出示新聞畫面並指名點購芋頭控的小宇宙2.0」單杯加量不加價90元!

(工商 )