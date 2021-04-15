張惠妹（阿妹）今年1月1日在台東完成跨年演唱會，精彩演出讓許多歌迷意猶未盡，她近期除了繼續留在台東陪伴張媽媽，且更頻繁地台東、台北兩地跑，與團隊開會商討論下半年工作事宜。由於今年是阿妹出道25周年，世界各地歌迷引頸期盼天后會否準備相關慶祝？對此，阿妹的經紀人陳鎮川今（15日）表示阿妹最近和團隊的確都在討論這件事，預計接下來將推出全新巡演，以及單曲或新專輯等音樂作品，最遲今年底前「一定開工」。

張惠妹上半年約有1至2場大型演出，且全是富邦人壽舉辦的活動，首場預計是該公司5月27日在台北國際會議中心舉辦的績優員工年度表揚大會；陳鎮川表示，因去年台東演唱會受到該集團大力支持，阿妹當時便允諾回饋並且談好演出合作，將2021年開春的首場演出獻給富邦人壽。由於該活動並未對外公開、無售票，僅開放給該公司表現優異的員工參加，因此消息一出，令該公司員工都興奮不已。

(中時 )