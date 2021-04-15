交通部長林佳龍。 (資料照片)

台鐵太魯閣事件死傷慘重，交通部長林佳龍日前提出書面辭呈，即便出現慰留林佳龍聲浪，但林佳龍辭意堅定，外界關注行政院何時批准辭呈。對此，行政院發言人羅秉成今(15日)證實，行政院長蘇貞昌經過與林佳龍面談後，林佳龍堅定表達請辭負起政治責任，蘇揆經向蔡總統報告後，已於昨(14日)批准林佳龍辭呈，生效日期為4月20日。

太魯閣號出軌事故後，林佳龍第一時間口頭向蔡總統、蘇揆請辭，並於日前向行政院遞出書面辭呈；對於林佳龍遞辭呈，行政院日前表示，現階段以搶通、救災及撫卹傷亡家屬優先，不談這個問題。

隨著交通部報告軌道搶通將到一個段落，蘇貞昌昨約林佳龍到行政院面談請辭問題，羅秉成轉述，林佳龍會中辭意甚堅，希望蘇揆可以成全負起政治責任請辭，蘇貞昌肯定林佳龍這段時間辛苦，經詢問林佳龍請辭時間點，林佳龍告知希望4月20日辭職生效，以利把善後完成及以部長身分出席公祭。

羅秉成說，蘇揆昨向蔡總統報告後，肯定並支持林佳龍的選擇，也理解林佳龍決心，昨天已經批准林佳龍辭呈，生效日為4月20日。

至於交通部長繼任人選，羅秉成表示，已經展開徵詢作業，有適當人選會盡快跟外界公布。

林佳龍指出，卸任前將全力推動台鐵花蓮和平段東正線軌道搶通及安全驗證、確立太魯閣408號列車事故罹難及受傷家屬撫卹協調及關懷照顧的機制、建立交通部內台鐵改革籌備準備工作小組等部務收尾工作。

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(中時新聞網)