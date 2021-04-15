藍委魯明哲今日表示，有鑑於許多重大社會案件，都是被害人遭跟蹤、騷擾後，警方在無強制力介入的空窗期，發生了令人遺憾的悲劇，現行法令對被害人的保護不足，內政部應加速修法腳步。

去年10月在台南發生的馬來西亞籍女大生遇害，以及近日屏東發生的假車禍真擄人導致曾姓女子被害等事件，被害人在案發前夕都曾遭到加害人跟蹤、騷擾，也都到警局申訴報案，但目前卻無相關法令，可強制介入避免發生憾事。

魯明哲指出，目前的騷擾案件處理流程，是當騷擾事件發生時，需提出申訴報告，而機關會不會受理還是一回事，然後再至少2個月的調查，確定後才能查罰，若騷擾者提出訴願，過程還會再延宕。

魯明哲說，截至目前為止，行政院都還沒送出《糾纏犯罪防治法》草案到立院，相關單位應更積極，盡速完成立法，以彌補目前《性別工作平等法》、《性別教育平等法》、《性騷擾防治法》等性平3法不足之處。

魯明哲表示，現在傳出政院版本內容，對於糾纏犯罪定義，需經性平3法調查成立、裁罰後，被裁罰人在1年內對同一對象或持續對同一特定對象騷擾，才適用《糾纏犯罪防治法》，如此恐怕在法律空窗期，會對被害人造成危害，內政部及法務部應該要接地氣，提出能夠保障被害人的版本。

(中時 )