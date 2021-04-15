大陸大型女子團體「SNH48」擁有154名成員，「SNH」為上海Shanghai之縮寫，不過團體不光在上海發展，目前是在北京、廣州等主要城市巡演，也會在專屬劇場登台，底下還有許多姐妹團，而在SNH48中，成員馬玉靈曾被外派參加《創造營2020》，因此大開知名度，不料近日微博瘋傳一支他們登台表演的影片，馬玉靈在舞台上突然倒下，全身脫力難以站立，只能極其勉強硬爬往後台求助，畫面怵目驚心。

馬玉靈雖一開始是以SNH第六期生身分活動，但不久後便移籍BEJ48，並以成員身分出演Team E首次公演舞台《不眠之夜》，直到去年9月，BEJ48星夢劇院因疫情關係停業，導致短期內團體無法正常運行，因此馬玉靈與部分成員移籍SNH48，成為Team SII成員。

馬玉靈在演出過程中突然昏倒，清醒後全身癱軟，硬爬去後台求救。(取材自微博)

最近微博上瘋傳的影片，是SNH48的某場公演，馬玉靈在該曲目中穿著紅黑帥氣勁裝，鏡頭帶到她時，可看見她身體賣力舞動，但氣色卻越來越差，表情也有些失神，下一秒馬玉靈直接消失在鏡頭中，再追上時，發現她已經倒在地上。

馬玉靈在台上突然倒下，當時身旁成員正賣力演出著，一時之間沒能發現她，幾秒後馬玉靈艱難地恢復意識，掙扎起身，但明顯四肢癱軟無力，只能用僅存的一點力氣挪動身體，往後台方向硬爬，所幸此時歌曲已進入尾聲，最後的收尾姿勢是蹲下，讓成員們得以發現馬玉靈的異狀，一行人慌亂跑過去攙扶，連扶帶拉將馬玉靈送去後台急救。

馬玉靈這幕突然倒地的影片，讓網友看了直呼心驚，非常關心她的身體狀況，「畫面真的太可怕了」、「那個爬的動作，看了好心疼」，覺得她就是累倒了，希望公司能正視藝人們的工作時數，馬玉靈事後也出面解釋此事，表示當天她因支氣管炎加上沒吃飯就上台，突然呼吸一個上不來才昏倒，但目前已經沒事了，希望粉絲不要太擔心。

(中時新聞網)