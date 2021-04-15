靜宜前校長陳振貴退而不休，致力於作育英才。（陳世宗攝）

陳振貴去年卸任實踐大學校長後，最近出版「番薯王成為大學校長」一書。（陳世宗攝）

前靜宜、嶺東及實踐大學校長陳振貴，擔任校長21年任內，作育無數國內外英才。他從小立志當老師沒想到卻當了校長，去年卸任實踐大學校長後，最近出版「番薯王成為大學校長」一書；陳振貴表示，台灣高等教育正面臨少子化衝擊與國際競爭力下滑等危機，實施全英語教學、開辦國際學院、擴大招收境外生，是必要的因應之道。

靜宜校長唐傳義特別感謝陳振貴任內的貢獻，尤其陳在校期間，推動師生運用專業知能服務社會，奠定「志工靜宜」的基礎；同時開設宗教輔導等課程，達成全人教育的精神與理念。肯定「番薯王成為大學校長」不僅是他的自傳，更有奮鬥故事及致力高等教育的付出及建言。

陳振貴出生於彰化縣埤頭鄉崙子村，因祖父曾就讀私塾接受教育，受洗為天主教徒，他從小篤信天主，全家更是全村唯一信奉天主教的家庭；他小時候因長得胖胖的，加上鄉下人常吃番薯而有「番薯王」的綽號。

國小畢業後，陳振貴初中考上衛道中學後，再考取台中一中，前台中市長林柏榕更曾任他的英文教師。大學考取成大外文系，因家中有9個兄弟姐妹食指浩繁，大學起他兼任中文講師等，半工半讀及領取獎學金完成學業。後來更考進淡江文理學院歐洲研究所美國組並擔任助教，畢業後到實踐專校及文化大學兼任英文講師。

陳振貴一邊教學，一邊透過到美國擔任交換教授等機會，陸續3次進出美國終於完成美國諾瓦大學教育學博士學位；在國內外學校任教，甚至在美國加州蒙特利公園市創立天主教鳴遠中文學校並出任校長。

1999年陳振貴獲聘擔任靜宜大學第7任校長，3年任內為提升校內軟硬體設備，充實教學環境與品質，積極籌建思高學苑、方濟樓、格倫樓及蓋夏圖書館擴建等；他同時帶領學校通過ISO-9001：2000品質管理認證，提供師生更好的服務。

陳振貴隨後出任嶺東科技大學校長，當時他的胞弟陳猷龍也出任南開科技大學校長，兄弟同時出任科大校長，在杏壇蔚為佳話。他先後在嶺東科大及實踐大學各任職9年，去年因屆齡卸任實踐校長一職；但他退而不休，不僅擔任大漢技術學院客座教授，還積極在潭子區籌辦實驗教育學校，預計明年招生。

陳振貴指出，立法院2009年通過「私校教職員退撫條例」，新制退休從「確定給付制」改為「確定提撥制」；加上年金改革公教所得替代率下降，有助增加私校競爭力。他相信少子化風暴促使台灣的大學重新洗牌，藉此調整體質、發展特色，能更屹立於國際。

(中時 )