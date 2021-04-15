美國財政部將在周四公開拜登上任後首次匯率報告，傳出大陸已被排除在匯率操縱國外，避免雙方衝突擴大，日經新聞則分析，這次讓利是放給大陸的訊號，希望彼此能坐下來談，美國看似遞出橄欖枝，但背後目的仍是搶回經濟主導權，而台灣就是布局最重要一環。

報導指出，由於前總統川普的抗中政策失敗，反而讓美國對陸的貿易逆差擴大，美國企業與消費者承受更高的關稅制裁，導致美國痛失在全球經濟上的影響力，拜登上任後試圖扭轉逆勢，此次匯率報告將是重要第一步。

過往美發布匯率報告都會將政治因素考慮在內，在川普時期變得更為嚴重，儘管拜登喊話只會從經濟面考量，但傳出已確定將大陸排除在匯率操縱國之外，報導認為美國是刻意向大陸釋出友善訊號。

不過報導也點出，這不代表美國向大陸屈服，財政部長Janet Yellen最大目標仍是重建金融秩序，搶回全球經濟主導權，而無論地理位置與經濟實力，台灣將成為美國最重要的盟友，「面對日益激進的大陸，蔡英文政府需要一個盟友，同時，在全球晶片短缺的情況下，美國科技巨頭們也需要一個盟友。」

3月份，台灣被美國列入匯率操縱國觀察名單，若確定上榜恐會面臨提高關稅的制裁，然而台灣仍有機會靠著優異的高科技實力爭取轉圜空間，央行總裁楊金龍先前曾表示，已第一時間與美國磋商，應不會有立即性影響。

美國一年會公布2次匯率報告，對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美貿易順差達到200億美元以上，淨買匯金額占該國GDP比重超過2%及經常帳盈餘占該國GDP比重超過2%，台灣三項數據都達標。

(中時新聞網)