聯準會主席鮑爾周三闡明貨幣政策變動的順序，稱聯準會在調升利率之前，會先削減每月購債規模，而此事若非數年、也還要再數個月才會發生。

聯準會目前每月斥資1200億美元購買由政府發行和政府擔保的證券，並承諾將維持如此規模的量化寬鬆（QE）政策不變，直到美國經濟更為充分復甦。

在聯準會可以將目標利率從現在的近零水準提高之前，會先採取的措施是讓QE計畫開始逐步退場。鮑爾在對華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）發表談話時表示：「當我們從去年12月起在實現目標上進一步取得實質進展時，我們將達到可以削減資產購買的時間點，這極可能是在我們考慮升息之前、也可能更早許多，我們尚未對這個順序進行投票，但這就是指引存在的意義」。

以聯準會在2014年啟動政策的「正常化」為例，該央行首先將到期的證券進行再投資，以維持整體資產負債表不變，但之後則開始讓資產負債表縮減。鮑爾表示：「這些是我們將來必須做的決定」，不過他也排除在某個時候大舉拋售證券以縮減資產負債表的可能性。

(時報資訊)