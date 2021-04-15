《商情》需求不明 ABS、PS報價持穩 12:332021/04/15 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受上游芳香烴及烯烴原料上漲的影響，加上中國下游市場需求不甚明朗，使投資人觀望情緒濃厚；分析師指出，隨著用電旺季的到來，家電行業景氣正在回升，但建築業則出現疲軟，反映了目前下游需求的不確定，令本周苯乙烯共聚物ABS和聚苯乙烯PS價格呈持穩的態勢。 本周最新報價，ABS射出級遠東區CFR維持平盤，每公噸突破2400美元；PS通用級遠東區CFR同樣維持平盤，每公噸則突破1350美元。 《電子零件》台達電Q2營運持穩 節能品獲美青睞 《商情》原料短缺 帶動國內尼龍絲急漲 (時報資訊) #ABS #PS #遠東區 #CFR #下游 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤提振 周二期銅價格上揚 09:262021/04/14 財經 《商情》鋼市暢旺 寶鋼5月報價大漲 12:162021/04/13 財經 《半導體》力成3月、Q1營收 齊登同期次高 08:022021/04/13 財經 《類股》業績＋漲價 水泥股出運 12:162021/04/13 財經 豐興、河靜鋼、寶鋼全面喊漲 04:102021/04/13 財經要聞 《商情》觀望氛圍 亞洲PET現貨價穩 11:592021/04/15 財經 PVC、EVA撐腰 台塑、台聚、亞聚、聯成營運看俏 15:122021/04/14 財經 聯邦投信：台股高檔震盪，聚焦電子、塑化、航運產業 12:292021/04/14 財經 台光電、百和 權證有亮點 10:132021/04/15 證券．權證 《商情》避險需求降 紐約期金跌近1周低點 09:432021/04/13 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？ 21:282021/04/13 財經 財經熱門新聞 限水供5停2到7月 經濟部：沒討論供4停3 - 財經 - 中央社 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 台積電有機會往上噴？明法說1大亮點決定 - 財經 菜市場名的福利！王品請吃龍蝦 怡君雅婷出運了 - 財經 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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