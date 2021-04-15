受上游芳香烴及烯烴原料上漲的影響，加上中國下游市場需求不甚明朗，使投資人觀望情緒濃厚；分析師指出，隨著用電旺季的到來，家電行業景氣正在回升，但建築業則出現疲軟，反映了目前下游需求的不確定，令本周苯乙烯共聚物ABS和聚苯乙烯PS價格呈持穩的態勢。

本周最新報價，ABS射出級遠東區CFR維持平盤，每公噸突破2400美元；PS通用級遠東區CFR同樣維持平盤，每公噸則突破1350美元。

(時報資訊)