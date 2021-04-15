法國政府發言人周三指出，法國仍將按照計畫使用嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗。此前美國衛生單位宣布，建議暫緩嬌生疫苗的施打。

法國目前已收到嬌生首批的20萬劑疫苗，正被運往全國各城市。

法國預計在本月底獲得60萬劑嬌生疫苗。法國遭各方批評疫苗計畫的緩慢，政府極力加速疫苗接種，希望在6月中旬以前完成至少3000萬人接種第一劑疫苗的目標。

美國聯邦衛生單位周二建議暫停使用嬌生疫苗。此前有6名50歲以下婦女，在注射嬌生疫苗後發生血栓的併發症；嬌生亦宣布延後對歐洲的疫苗供應。

嬌生疫苗與阿斯利康(AstraZeneca)AZ疫苗使用相同技術，兩者近期分別出現罕見但是嚴重的血栓病例；許多歐洲國家已經開始限制AZ疫苗的施打，特別是針對特定年齡層，丹麥更在周三宣布禁用。

關於嬌生疫苗，西班牙和荷蘭衛生單位表示，將依循製造商的指示，將疫苗保存於庫存。兩國的衛生部均表示，將等待歐洲藥品管理局(EMA)下一個新指示；EMA預計下周提出新聲明。

(時報資訊)