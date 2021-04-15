中華(2204)第一季營收年增13.5%優於預期，可望助益獲利亦佳；展望今年，公司預期包括內、外銷四輪車及內銷電動機車銷售均將成長，加上中國大陸轉投資也看好，法人估今年營運再比去年成長。

中華汽車昨天在法說會中指出，第一季受惠內銷四輪銷售1.45萬台，年增13.5%，單季營收86.45億元，年成長12.8%。展望第一季獲利，因全廠稼動率提升，加上積極降低成本，以及轉投資收益增加，首季獲利表現可望優於去年同期。

中華汽車今年銷售目標全數看增，其中，內銷四輪車銷量目標5萬台，年增1.5%，外銷四輪1800台，年增141.3%，電動二輪車銷量目標9000台，年增50.6%。大陸轉投資部分，中華汽車看好今年中國大陸汽車市場可望比去年成長，轉投資的福建奔馳、東南汽車等營運都將有所改善，獲利貢獻可望提升。

整體來看，今年台灣營運可望穩健成長，加上大陸轉投資改善，公司因此對2021年營運看法正面。

中華汽車去年本業營收成長，營業淨利率連續三年增長；2020年EPS達6元，因保留盈餘充足，可運用資金充沛，決定2020年度現金股利7元，配息率達116%。

中華汽車預期，未來5年台灣小車市場總量可望穩定在41~43萬台，商用車佔比將維持10%左右，公司將持續爭取日本或海外合作熱銷車型進口或國產化導入台灣市場，同時，也將自主研發商用車，以強化商用產品線。 並預計本月將導入三菱Outlander EV車款。此外，中華汽車及協力體系已有多家廠商加入鴻海MIH電動車開放平台，積極洽談合作機會，無論是兩輪或四輪車，公司均不會缺席。

(時報資訊)