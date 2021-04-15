台灣面臨近半世紀以來最嚴重乾旱，許多縣市陸續實施限水措施，知名觀光景點日月潭，更是乾涸到出現新景點「日月潭大草原」，導致藝人小薰無法搭船返回老家，還得靠父親開「怪手」挖路，讓她大嘆「回家的路好難」。

根據《聯合報》報導，從《我愛黑澀會》出道的藝人小薰，老家就住在石門水庫湖中央的仙島，昔日上學時都靠父親開小船接送，雖然全家已經搬到市區，不過日前和父親回老家時，眼見停放舢舨的碼頭滿是淤泥，接著在IG限時動態曬出當地現況，表示以前滿水位時，走水路只要10幾分鐘，如今水位低到父親必須開怪手挖路，才可以有回家的路，但挖完還得徒步半小時，才能像以往搭船走水路。

小薰曬照片曝當地乾涸現況。（圖／estherxun IG）

接著，她曬出父親正在開怪手挖路的照片，強調：「每一次水位低，就需挖路，挖完之後，水位滿，土又補平」，都是為了能讓島民有路走，也感謝父親不辭辛勞的付出，最後更不忘呼籲所有人要節約用水，她表示小時候仙島觀光盛行，常會因為遊客的眼光感到不自在，如今才了解到住在仙島是幸福又酷的事。

不過日前男友鄭人碩與宣傳電影聊到她時放閃，讓不少網友狂酸兩人是狗男女，小薰則在IG限時動態曬出網友留言截圖，並回覆：「還是要謝謝你們看我們的新聞，可能我們讓有些人反感，但還是要祝大家新年快樂」，展現出過人的高EQ。

(中時新聞網)