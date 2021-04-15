首批疫苗於3月22日全面開打，截至4月14日止桃園市轄內接種人次約3180人，疫苗使用率近7成，因應第二、第三波擴大接種對象，疫苗使用數量劇增，疾管署14日配賦第二批1300劑疫苗至桃園市各合約醫院，另新增3所第一批尚未申請疫苗的醫院，包括衛福部桃園醫院新屋分院、台北榮總桃園分院及楊梅天成醫院。

原新屋分院醫護人員皆至桃園醫院施打疫苗，台北榮總桃園分院由敏盛醫院協助接種疫苗，楊梅天成則由中壢天晟負責協助，因該3家醫院的疫苗使用劑量打100劑以上，符合配送的量數，因此這次得以直接配送，不必再由其他院所代為施打。

衛生局表示，這次收到的1300劑疫苗將依申請量配賦5家合約醫院，分別為聯新國際醫院800劑、衛福部桃園醫院100劑、衛福部桃園醫院新屋分院100劑，台北榮總桃園分院200劑、楊梅天成醫院100劑。

桃醫院長徐永年表示，第一批疫苗收到了400劑，目前都已施打完畢，因此又再度向衛生局申請疫苗，日後也會考量第二劑疫苗的需求，屆時再向衛生局申請疫苗。敏盛院長劉宜廉則說，院內剩下約1／3疫苗的劑量，等使用完畢時會再向衛生局追加，同時也鼓勵院內醫護人員一同施打疫苗。

(中時 )