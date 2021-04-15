前民進黨立委沈富雄今(15)日接受資深媒體人黃暐瀚的廣播節目時表示，針對國民黨即將到來的黨主席選舉，分析幾位可能的候選人的當選機率，沈表示，如果不是江啟臣連任，而是朱立倫擔任下屆黨主席的話，「2024大選國民黨會爆掉」；對此，朱立倫今日受訪時回應吐槽「他好像每次挺誰誰就爆掉」，這回應讓網友笑翻了。

沈富雄分析表示，目前可能參選國民黨黨主席的分別有江啟臣、朱立倫、韓國瑜、趙少康等人，其中趙少康目前參選機率相當低，可能只有0%到1%的機率會參選，連帶著韓國瑜也不會參選；至於朱立倫，國民黨內部都認為他會參選，但沈富雄表示，若朱立倫當上黨主席，並且主導國民黨的2024大選，那麼國民黨就「爆掉了」。所以沈富雄認為，下一屆國民黨主席最適合的人選，是由江啟臣繼續連任。

對於沈富雄的說法，朱立倫今日受訪時表示，沈富雄過去對於時事的評論、發言都很有趣，他也很喜歡沈大老，「可是沈大老好像每次挺誰，很快就爆掉了，最近沈大老沒有提到我，好事一件」。

朱立倫的回應讓PTT網友笑翻了，直呼「笑死，也太一針見血」、「我竟然同意」、「老沈就是台灣最著名的陰陽扶倒師，扶誰誰倒」、「做人一定要這麼直白嗎XD」、「兄弟象可以一天被拋兩次封王彩帶，老沈可以一天錯2次」、「這倒是挺中肯」、「沈：那我挺你試試看」、「朱朱倫挺懂的嘛」。

(中時新聞網)