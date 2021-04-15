美前聯邦參議員陶德及兩位前副國務卿阿米塔吉、史坦柏格昨抵台訪問；國民黨主席江啟臣專訪指，近年國外重要關鍵人士來訪，外交部與民進黨都拒絕安排與在野黨會面；民進黨批，江啟臣說謊、帶風向。

民進黨發言人謝佩芬今指出，台灣外交處境艱難，民進黨一向秉持「政黨之間對內是競爭，但對外要一致」，應該不分黨派一致對外，美國總統派訪問團來台，促進台美雙方交流，對台灣整體外交關係有很大助益就在台美關係持續交流之際，江啟臣在廣播專訪時指控，近年國外重要關鍵人士來訪，外交部與民進黨都是「小鼻子、小眼睛」，拒絕安排與在野黨會面，這次美方來訪同樣也未做安排。

她說，國民黨立委陳以信在媒體受訪時承認，有收到與陶德訪問團會晤的邀請。江啓臣主席連自己同黨立委是否有出席都沒有先問清楚，就急著批評民進黨政府，這麽著急的政治操作，難道是因為主席選舉的壓力嗎？「陳以信都打你臉了，你要不要公開道歉，難道這就是你所謂的國民黨也親美嗎？」

她舉例，「請江主席在惡意指控他人之前，先想一想上任國民黨主席以來，你跟國民黨是怎樣對待台灣的國際友人呢？美國衛生部長阿札爾來訪，國民黨副秘書長謝龍介造謠抹黑『阿札爾是瘦肉精老闆』」；美國務院次卿柯拉克訪台，國民黨率眾到機場用「抗議美豬」來迎接訪團。

她繼續說，AIT邀請國民黨立委們餐敘，江啟臣主席以團進團出拒絕邀宴；AIT拜會台中市政府，盧秀燕市長違反外交誠信、突襲羞辱酈英傑；美國聯合國駐使克拉芙特預計訪台，國民黨立院黨團總召費鴻泰以「惡客」羞辱。國民黨以造謠抹黑、惡言羞辱方式對待國際重要友人的事實，可說是不勝枚舉、罄竹難書。

她表示，江啟臣主席在沒有證據情況下指控民進黨不讓訪問團與在野黨見面，請江主席立刻道歉，不要再說謊帶風向，誤導社會大眾。

【LIVE直播】美國前參議員陶德訪台 外交部新聞說明會

(中時 )