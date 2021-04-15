曾任foodpanda外送員的劉姓男子，去年6月向桃園某日式料理，點了生魚片、龍膽石斑等總價萬元的套餐，在李姓外送員送餐時，竟要對方向平台回報「實收0元」，私下再付李300元，導致交易取消，foodpanda吸收這筆餐費，士林地檢署偵查後，依間接毀損罪起訴劉男。

起訴指出，劉男因在該外送平台送過餐，熟知流程及漏洞，2020年6月底在桃園某汽車旅館，以手機向foodpanda平台，向某日本料理店點餐，內容包括海龍王套餐、四人套餐等，總價11808元，劉當時還向友人收錢，自己跑到包廂樓下等外送員。

李姓外送員送來餐點時，劉竟向李表示，「你幫我回報平台實收0元，我私下再給你300元」，李因剛從事外賣工作，搞不清楚狀況，考量這樣賺得比較多，就將自己手機交給劉，讓劉操作「實收0元」的訊息回報公司。

按foodpanda機制規定，若外送員收不到錢、或是送達10分鐘後使用者未取餐，交易均視同取消，由公司吸收、支付該筆餐費，foodpanda原本以為劉惡意棄單，後來聽李說明經過後，決定向劉提告。

劉男開庭時辯稱，一開始沒有接到外送員的電話，所以下樓有點晚，但遭質問「是否有把餐點拿走」、「你們有沒有吃？」時，卻支吾其詞無法解釋。

檢方指出，劉男熟知外送平台規定，鑽漏洞想吃霸王餐，還向當天在場的友人收取萬元餐費，事後也沒退款給朋友。行為意圖損害他人，用詐術導致foodpanda吸收餐費，涉犯間接毀損罪，依法起訴。

(中時 )