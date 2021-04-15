女網友去星巴克外帶四杯咖啡，回家一看竟只剩下半杯，讓她看了很悶。（圖／翻攝自爆怨2公社）

看到都要哭了！一名女網友分享買了四杯星巴克的咖啡，回家一看卻發現都只剩下半杯，但袋子都沒有濕掉，證明飲料沒有打翻，讓她相當不解，貼文引起網友討論，許多人開玩笑說，因為一切都是浮雲；內行網友則解釋，瑪奇朵系列的飲料含有大量地奶泡，放太久沒喝就會消掉，是正常的，不過店員應該要提醒你，畢竟不是人人都知道這件事情。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，在星巴克點了四杯「鹹焦糖風味棉雲瑪奇朵」外帶，其中有要求店員將飲料做成「去冰」，並只壓一下糖就好，結果回到家以後，卻發現四杯飲料都只剩下半杯，但檢查袋子是乾的，分明就沒有打翻。

女網友外帶4杯星巴克，回家一看竟只剩半杯。（圖／翻攝自爆怨2公社）

女網友崩潰地說，她很少去買星巴克，所以不知道「去冰沒說牛奶加到滿會是這副模樣」，且點餐的時候，店員也都沒有提醒，只有問她是否要加10元升級豆子，讓她感嘆道，「一杯165元喝起來有點悶啊！不就還好有買一送一」。

驚人的對比照引起網友討論，「一切都是浮雲啊」、「時間到，泡泡就離家出走了」、「當棉雲散去，是不是只剩下...這幾杯名為『心痛的感覺』」、「是你的雲朵滅了」、「泡泡跑了」、「沒錯，15分鐘後我也傻眼。」

內行網友點出關鍵「瑪奇朵系列的飲料都是奶泡」，拿到之後就要盡快喝掉，否則隔一段時間就會消掉，出現半杯空空的樣子，而點過同款飲料的人指出，當初買「鹹焦糖風味棉雲瑪奇朵」的時候，店員就有特別解釋說，雲朵是空氣打進去，所以放太久空氣會消掉，因此建議買完不要放太久。

至於點去冰飲料，可以要求店家用牛奶加到滿的部分，也意外引發網友爭論，有些人質疑怎麼可能去冰就加到滿，這樣誰還想點正常冰飲料來喝；但也有人表示，在台灣多次點過「去冰拿鐵」可以牛奶加到滿，不過疑似不是每家店都可以，而這個服務在其他國家也都沒有。

(中時新聞網)