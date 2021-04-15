鐵肺小天后鄧紫棋最近上魯豫節目分享感情觀，將滿30歲的她，表示至今身邊還沒有人催婚，她與造型師男友Mark3年多前公開認戀，至今戀情依舊甜蜜蜜，被問是否想過要小孩？她強調：「我覺得我得先結婚才可以生小孩」，引來網友瘋傳，對號入座指她在暗批先前閃電宣布當爸的華晨宇。

鄧紫棋近日上《鲁豫有約一日行》，她承認自己不論在感情中快樂或痛苦都會靠寫歌來紓壓，她寫過歌給爸媽，也寫過歌給男友，有時候是種禮物，有時候是種紓壓，她透露每次交往都會戀愛腦上身，感情在人生中占很大比例，有人說她很像泰勒絲，她也大方表示有聽朋友這樣說過，「但我男朋友比較少」。

網友對號入座狂猜。（圖／翻攝自微博）

鄧紫棋認為，先不論做音樂的使命感，寫歌最直接的用途就是一種救贖，抒發回憶對感情的點滴、感想，不管是快樂或不快樂，她透露寫〈泡沫〉時就是在自己痛哭的時候創作的，當時她還買了張機票出國，後來發現仍舊逃不開自己心魔，現在有穩定男友的她面對舊愛的消息也變的十分淡定，承認一開始會有些酸溜溜的，但現在就是真心的祝福對方。

今年初華晨宇自曝和前女友張碧晨生下一女。（圖／翻攝自華晨宇yu、張碧晨微博）

今年初華晨宇自曝和前女友張碧晨生下一女，兩人會在「無婚姻狀態」下共同撫養孩子，消息一出引來網友推測鄧紫棋的歌曲〈很久以後〉，便是紀錄跟華晨宇的一段戀情，歌詞諧音「畫成雨落下」指的就是華晨宇，但當事人沒回應。鄧紫棋近日在專訪中表示，自己無法未婚生子，應該會先結婚再當媽，還透露18、19歲時就有結婚夢，當時就把孩子的衣服買好，可惜暫時還不能實現，引來網友轉發，直指：「耐人尋味，疑似藉機諷刺華晨宇」、「神補刀」，但也有人緩頰說：「娛樂圈非婚生子又不只華晨宇一人」、「別亂猜，我姐多年前就說要先結婚才能有小孩」。

(中時新聞網)