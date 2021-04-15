台股行情火熱，台股ETF交投熱。法人指出，4月以來台股ETF總成交張數達726,921張，ETF新兵永豐台灣ESG（00888）掛牌後交易熱度高，4月份成交張數擠身台股ETF前三名之列，達76,550張。

永豐投信表示，根據CMoney資料庫統計，4月成交張數前十大台股原型ETF在短短8個交易日已締造出超過70萬張的成交數字，平均單日的成交數達9萬張以上，永豐台灣ESG（00888）以ETF新兵之姿受到投資人矚目，3月底掛牌以來，成份股受惠面板與半導體行情熱，加上面額訂在15元價位，成功贏得小資族參與熱度。

永豐投信分析，永豐台灣ESG（00888）掛牌剛滿兩周，由於成份股標的緊密連結市場最夯ESG、5G、電動車、半導體等產業龍頭個股，加上指數編製原則三大重點：ESG高評分、股息率優勢，與市場流動性等，兼俱市場最夯投資話題及全球後市成長性，累計成交張數直追數檔過去市場ETF人氣標的。

台股挑戰萬七行情，持續吸引資金與交易人氣，永豐投信分析，4月份ETF交易最熱標的仍為科技類、高股息與ESG永續類，永豐台灣ESG（00888）主要蹤富時台灣ESG優質指數，投資理念受到投資人青睞，成份股正同時兼有上述三大類熱門標的理念，吸引不少投資人列為存股型ETF投資標的，交易熱度與存股熱度，鞏固台股ETF新人王地位。

(工商 )