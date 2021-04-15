全家便利商店擴大販售店舖現烤點心，繼去年推出中式千層餅、法式可頌後，今（15）再宣布攜手「野上麵包坊」化身現烤烘焙店，首波於即日起在限定店舖推出原味可頌、原味貝果、法式巧克力牛奶麵包三款，4/21起將再推出沖繩黑糖肉桂捲、葡萄司康、小法棍等新品，售價從25～45元，強調「銅板價」也能吃到專賣店等級的烘焙品！

全家表示，此次跟「野上麵包坊」合作，由擁有30年經驗的日本麵包大師野上智寬技術指導，主打當日新鮮現烤的日法經典麵包，原料上採用日本日東原裝進口特級麵粉，訴求低溫長時間發酵，每日在店舖回烤販售。歡慶新品上市，首波三款商品定價35元，可任選2入59元，或搭配指定飲料享49元組合價。

全家便利商店鮮食二部部長林鴻成表示，全家自去年起擴大販售現烤點心商品，截至目前有近百間店販售，首波推出中式千層餅與法式可頌，兩項商品每日平均可銷售破千顆，且購買時段集中於早餐、下午茶；今年初再與「野上麵包坊」推出可頌、貝果等現烤麵包，並優先於辦公、車站型商圈測試，創下開賣一個月銷售破萬顆成績，看好效益，預計今年現烤點心合計將擴大到200間店。

不僅如此，全家也宣布，在限定店鋪推出「FAMI HOT食堂」，販售青蔥燒餅、胡椒餅、蘿蔔絲酥餅、脆皮地瓜薯條，還有蜜汁烤棒腿、黃金腿排、香烤骨腿等中日式炸烤物，售價從25～59元不等，目前先在台北、新北共四家店販售（包括中賓店、新國賓店、板橋新光仁店、新店慶民店），未來也將持續針對商圈需求導入。

(工商 )