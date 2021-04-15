勤美（1532）集團在金屬成型事業出貨回溫，加上「碧湖畔」入帳，挹注3月合併營收16.56億元、暴增逾9成；第一季合併營收36.55億元、大增61%，預期第一季獲利大幅成長可期。今日午盤價量齊揚，股價漲幅逾2%，成交量逾2,000張。

勤美金屬成型事業近幾年積極進行技術及產品轉型，加強智慧製造及自動化，已從「鑄造」升級為「高端精密部件」的製造服務商，主要製造汽車、工程及農機所必備的 - 發動機系統、傳動系統、剎車系統及油壓系統等高端精密部件。

勤美目前前十大客戶均為國際級的領導品牌廠商，身為國際級客戶的重要夥伴，勤美近5年向德國、日本購入高端精密加工設備，集團數控機台總數量已突破1,000台，累計投資額數十億元，隨著客戶持續轉入的訂單，高端數控、智慧製造設備的投入是集團未來發展的重點。

此外，營建事業是勤美集團今年獲利的主要動能！其中，「碧湖畔」成屋銷售多戶，第一季預估貢獻7~10億元營收，第二季、第三季還有「勤耕延吉」與「璞真仰睦」陸續入帳，雙建案總銷合計逾50億元，也可望於今年認列。

法人推估，勤美今年營建營收可望較去年的26億元翻倍成長，在金屬事業獲利改善與營建事業業績挹注下，勤美今年EPS上看3元。

(工商 )