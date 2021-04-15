日本女星壇蜜以寫真女星出道，由於風格大膽在日本闖出知名度，因此被封為「情色女王」，2019年她和大1歲漫畫家清野通閃婚，一直以來都維持「半分居婚」狀態，平常都各過各的遭外界唱衰，最近又遭爆料，她的健康亮起紅燈，還一度在錄影中貧血昏倒，目前正在積極找出病因。

壇蜜出道12年，一直以來作風大膽，不僅拍攝不少大尺度情色寫真，還曾在電影中全裸演出，甚至在宣傳記者會上脫下內褲丟給粉絲，引起不少爭議。2017年她和清野通在節目同台認識，隨即陷入熱戀，然而2人結婚後一直維持分居狀態，每周只有一半時間一起度過，被許多人批評，認為他們的婚姻不會長久。

壇蜜和漫畫家老公分居一年多。(圖/翻攝自日網)

據日媒《女性自身》報導，壇蜜近年來身體狀態不佳，去年還在談話節目上，因為貧血而昏倒，因為「半分居婚」讓她承受輿論壓力，也可能是造成身體出狀況的因素之一，而她其實早在去年4月就曾表示，每當要下雨時就會頭痛欲裂，且母親和祖母都有相同狀況，懷疑可能是家族遺傳。

如今壇蜜的症狀越來越嚴重，原先她每個禮拜都會去三溫暖3次，現在卻病重到去不了，目前正在積極求醫，希望能找出病因解決。而事實上半分居的問題，其實過去壇蜜就曾坦承，「如果一直沒有獨處的時間，我一定會因為受不了爆發出來，我不希望原本很喜歡的人，最後變成討厭對方，所以才選擇各住各的生活方式。」

(中時新聞網)