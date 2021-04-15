台東縣金峰鄉賓茂國小女籃奪得今年全國少年籃球錦標賽女子MINI組亞軍。（賓茂國小提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉賓茂國小女籃奪得今年全國少年籃球錦標賽女子MINI組亞軍。（賓茂國小提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉賓茂國小女籃，奪得今年全國少年籃球錦標賽女子MINI組亞軍，為台東拿下全國賽最佳成績。金崙火車站14日聚集了不少盛裝打扮的村民，等著迎接凱旋歸來的女籃小將們，部落長輩們開著沙灘車帶小將們熱鬧遊街，接受英雄式的歡呼。教練杜志強坦言，隊上「在籃框下都差人家1個頭」，最高的1名身高為160公分，其餘都僅150公分以下。

成軍僅2年的台東賓茂國小女籃隊參加第53屆全國少年籃球錦標賽，以黑馬姿態打入冠軍賽，榮獲亞軍；不僅寫下校史最佳紀錄，更是台東國小女籃首座全國亞軍成績。消息傳回部落，吸引大批村民14日舉辦遊街慶祝。

盛裝打扮的村民、地上擺滿長串的鞭炮，火車站外不是轎車，而是一列沙灘車，族人一同高歌等待凱旋歸來的籃球小女將們，當她們走出車站，迎來陣陣震耳欲聾的鞭炮聲，隨之而來的是等候多時家長們的歡呼，高喊著「怎麼拿摩厲害」、「愛妳喔」，接著引領她們坐上沙灘車繞行部落，接受全村的掌聲與歡呼。

教練杜志強坦言，比賽轉播時主播說「這支球隊很強，唯一欠缺的是身材高大的球員」，他說隊上只有1名身高160公分的球員，其餘只有140至150公分，在籃框下都差別人1顆頭。

校長王邇翰表示，球隊身高沒有其他學校好，但憑著排灣族先天的運動細胞，加上後天持續努力訓練，仍可彌補身高的不足。雖然在這次冠軍賽中小將們因緊張而錯失冠軍，然而，球員的好表現，也因此吸引縣外多所知名國中球探詢問。

據了解，賓茂國小全校只有123名學生，就讀5、6年級的女學生僅12人，由其中9名組隊參賽；球隊成立前，只是個籃球社團。剛參賽皆以輸球收場。杜志強表示，隊員一路走來愈挫愈勇，成為頂尖球隊；小將一炮而紅，不僅有縣內國中錢來招生，還吸引高雄七賢、宜蘭員山等國中前來招收球員，「球員不僅學業沒有退步，還因籃球開創很多機會，看看外面的世界。」

(中時 )