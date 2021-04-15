美系外資首度將力旺(3529)納入追蹤個股，看好其在eNVM IP市場具有高度成長性，故給予「買進」評等、目標價上看1100元。

美系外資表示，樂觀看好eNVM IP可提供比電子熔絲記憶體(eFuse)更高層級的安全性，對無晶圓設計客戶重要性加劇，預估eNVM IP市場20億美元規模，力旺將成為重要受益股，目前力旺在該領域市占率約3%-4%，未來可望大幅成長，對營運帶來正向成長，首次將嵌入式非揮發性記憶體矽智財(eNVM IP)廠力旺納入追蹤個股，給予「買進」評等，預估2022年至2023年獲利的年複合成長率將上看43%，股東權益報酬率將超過50%，目標價上看1100元。

美系外資進一步指出，力旺具投入資本報酬率較高、輕資產、營收及現金流穩定等優勢，享有溢價估值，預估2021年至2023年每股盈餘分別落在16.23元、19.56元及23.09元。

(時報資訊)