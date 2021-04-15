民進黨立委吳思遙今天質詢指出，現在許多學校還有八股校規，包括禁止修眉、女生強制穿白色內衣等，非常荒謬。教育部長潘文忠回應，將盤點全國學校的校規，並在法令中落實學生的申訴制度，以維護學生的權益。

在今天立法院教育及文化委員會中，吳思瑤質詢說，現在都什麼時代了，但許多學校的校規還很八股，人本教育基金會去年曾公布調查，至少152所高中職有違法校規，占全台高中職1／4以上。

吳思瑤舉例說，有些學校的校規規定禁止修眉、女生強制穿白色內衣、男生理平頭、禁愛令及搜索書包與宿舍等；同時，還有學校禁止學生天冷穿外套，最後還要行政院長、監察院介入來處理。

吳思瑤說，現在學校對學生服儀實在管太多，以台北市為例，25％國中有髮禁、31％禁止穿外套、10％因服儀懲處學生，而教育部卻說「99％的學校服儀規定、僅1％還在檢討」，這實在讓人難以相信。

吳思瑤要求教育部盡快完成全國校規檢討，並適當利用扣減獎補助、減招為手段，要求私校改進。此外，台灣目前無任何現行法規以學生權益為主體，她將催生《學生權益保障法》，以保障學生權益。

潘文忠回應，教育部將盤點全國學校的校規，並督促調整不合時宜的部分。同時，教育部也將在《高級中等教育法》修正案中，落實學生申訴制度，以保障他們的權益。

(中時 )