一名臉書暱稱「蔡小小」的女子，不滿許姓前男友行徑，在臉書PO文嗆許是爛男人，22歲高姓男子隨後也加油添醋，引起許友人王男不滿，王致電高為何在他人臉書留言詆毀他人，雙方爆發口角，高男欲找王男尋仇，一群人分乘6部車前往高雄仁武區一處鐵皮廠房13日凌晨遭人開槍尋仇，造成屋內邱姓、羅姓、陳姓、劉姓男子等4人中彈受傷，警方15日中午執行巡邏勤務，在大社區嘉誠里北勢巷與嘉保路口逮捕34歲胡姓主嫌，現場1車4人，警方帶回1車2人4把手槍，子彈在清點中，另有2人逃逸目前警方追緝中，胡嫌因身體不適送義大醫院救治，稍晚警方將偵訊釐清案情。

據了解，警方中午在大社區發現主嫌行蹤，立刻進行攔查，但胡嫌見警後棄車逃跑，但因身形龐大，當場心臟不適遭逮後，先緊急送醫，隨後員警也逮捕一名小弟。

高雄仁武槍擊案開槍主嫌遭圍捕落跑，心臟不適遭逮起查獲2把手槍。(中時資料庫)

仁武警分局經過兩天追緝，昨天已逮4車3人到案，其中謝姓男子經橋檢訊問後遭認定為共犯，依涉殺人等罪聲押。

13日凌晨3時10分左右，高雄仁武區大灣里大景二街一處經營權利車買賣的鐵皮廠房遭6部自小客車到該處滋事，其中1部倒車衝撞大門，另一部自小客車車上2人朝鐵捲門開槍，一連開了10槍，造成19歲邱姓男子左側身中彈、24歲羅姓男子右側身中彈、24歲陳姓男子右大腿中彈及24歲劉姓男子左手臂中彈，送醫急診無生命危險。

警方調查，這起槍擊案起因是暱稱「蔡小小」的女子，在臉書PO文指控許姓前男友不但是通緝犯，而且「手癢就打女人的軟爛男」、「拿女人的提款卡去領錢」、「會威脅女生的垃圾」，引起雙方友人在留言板上互嗆。最後女方的友人高姓男子，率眾上門找男方友人開槍，造成4人受傷，但掀起風波的「蔡小小」與前男友均未出面。

但引起糾紛的女網友「蔡小小」一度關閉臉書，未料下午及晚間再次高調PO文公開嗆前男友「女人不是你可以惹的辣」，引起警方高度關切。

高雄市警局強調，高雄市警方立即動員全體警力，持續一周查緝檢肅非法槍械，並針對非法組織聚合分子的活動場所及經營行業會全力掃盪，斷絕金流。

仁武分局警方呼籲，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，飲酒後更應保持冷靜，切勿有不理性的行為，警方對於暴力等犯罪滋擾行為行為都將積極蒐集證據，依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。

(中時新聞網)