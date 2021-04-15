台中市首部大型RO級淨水設備啟動供水，加入抗旱行列。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市實施供5停2分區限水，衝擊民生及產業，市府於水湳水資源回收中心完成第1台大型RO級淨水設備，每日可供應500噸產業用水。半導體及面板業大廠台積電及友達光電等公司企業15日率先調度水車載運RO設備濾淨後的水源，預計將再陸續佈設5台，以降低限水影響。

水利局長范世億表示，台中旱象及限水危機尚未緩解，希望早日天降甘霖，水利局也全力投入抗旱作業，已公告本市合法地下水井於今年6月底前均放寬水權，不限使用範圍及抽水量，各水資源回收中心也提供將處理後的放流水供給產業、民眾及鄰近公園多元使用。

此外，於4月6日實施分區限水首日，迅速同步佈設完成第1台Qwater 小型移動式淨水設備，每日可產製15噸民生用水，後續將再增購設置，大、小型移動淨水設備將分別達6台及10台，估計總供水量每天可達3150噸。

范世億進一步指出，福田、石岡壩、台中港特定區、水湳、文山、黎明等6處水資源回收中心開放民眾及產業取用放流水，每天供水量可達10.6萬噸，但放流水僅可供澆灌、沖洗馬桶、清洗地面等非人體接觸使用。

為提供較為潔淨的水源，第1台大型RO級淨水設備15日於水湳水資中心正式產水供給科技業者使用，也請各產業廠商於限水期間可多利用水資源回收中心的放流水及RO過濾水，有需求者都可逕洽各水資源回收中心。

至於第1部小型移動式淨水設備已設置於南屯區文心南路及文心南五路交叉口的「文心愛悅」建築工地，每日可產出約15噸民生用水，建議取水民眾於飲用前應先煮沸，也呼籲民眾愛水惜水，節約用水，1滴水至少用2次以上。

(中時 )