陳昇去年底健檢時發現口腔癌，立即入院開刀，並向歌迷「請假」宣布停辦連續26年的跨年演唱會，震驚各界。所幸全面停工休養數月後，陳昇復原狀況良好，經醫生許可後於3月初舉行小型演唱會，但也讓許多忠實的歌迷抱憾沒買到門票，因此他與合作多年的創意夥伴馮建彰（二馬)，決定製作直播演唱會「春天任我行5G線上演唱會」，讓全球的歌迷都能零時差收看，不僅如此，陳昇今年將推出二張新專輯，並且發行插畫畫冊、與藝術家好友們的繪畫舉辦聯展，而每年的跨年演唱會也預計如期進行。

陳昇充沛的創作力沒有被去年身體進廠維修的影響，他現在正完全投入在新寶島康樂隊第12張新專輯的製作，目前已經將錄音製作團隊拉到苗栗的山區民宿錄製中，而下半年的計畫除了發行新寶島康樂隊的專輯之外，還有陳昇個人專輯的籌備錄音，插畫畫冊的發行以及與藝術家好友們的繪畫聯展，每年的跨年演唱會也會「銷假」後繼續正常進行。

當然歌迷最掛心的還是陳昇的身體狀況，陳昇表示身體一切恢復良好，每個月固定都有回醫院複診，聽從醫生的所有囑咐，也透漏現在作息都十分正常的早睡早起，晚上很少超過12點入睡，游泳、騎腳踏車都會適量運動，至於飲食方面，美食雖是昇哥的最愛，但現在也都會適量取用，絕不超過身體的負荷。

「陳昇春天任我行5G直播演唱會」預計4月30日晚上9點直播，陳昇將化身城市中最自由唱遊的歌者，在台北市裡最熱鬧的信義區進行，以台北信義路橋上為起點，跟樂手老師們以不插電方式邊走邊唱，最後帶著整個樂團全力開唱，歌迷可利用「Hami」以及MOD的網路平台觀賞。

(中時 )