男子騎車遭撞飛越過1.6米高圍籬 警消剪斷鐵絲網搶救 13:262021/04/15 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市豐榮路15日中午發生一起離奇車禍，1輛由曹姓婦人所駕駛的汽車在行經豐榮路170巷口時，與機車發生車禍，機車騎士遭撞後，整個人竟越過160公分高的香蕉圍籬。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市豐榮路15日中午發生一起離奇車禍，1輛由曹姓婦人所駕駛的汽車在行經豐榮路170巷口時，與機車發生車禍，機車騎士遭撞後，整個人竟越過160公分高的香蕉圍籬。（蔡旻妤攝） 台東市豐榮路15日中午發生一起離奇車禍，1輛由曹姓婦人所駕駛的汽車在行經豐榮路170巷口時，與1輛機車發生車禍，轎車車頭毀損，機車則倒在一旁。離奇的是，機車男姓騎士遭到撞擊後，整個人竟越過160公分高的香蕉圍籬，消防人員抵達後，利用破壞剪剪斷圍籬，進入圍籬內將人員救出，並將受傷騎士送醫。據了解，由於現場並無監視器，騎士如何飛越圍籬讓現場人員都很困惑，而車禍原因正由警方進一步釐清中。 中市外送員深夜闖紅燈直撞BMW 人噴飛機車全毀慘死 北市工地 驚見吊掛重物頭上飄 (中時 ) #圍籬 #騎士 #飛越 #豐榮路 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新買賓士載3名辣妹 撞爛車頭狼狽逃出 22歲木工：地板太滑啦 17:172021/04/11 社會 女騎士酒駕撞機車 再撞路邊聯結車輕傷 19:472021/04/12 社會 街頭埋伏轟2槍 天道盟八哥橫死 04:102021/04/13 社會新聞 太魯閣號事故法會 40法師16日現場聯合超渡 13:182021/04/14 生活 2021彰化車站美食懶人包 騎腳踏車就到的12間彰化美食推薦 09:152021/04/13 旅遊 7年內4名新北天道盟要角遭狙殺 幫派搶利益殺紅眼 09:392021/04/13 社會 不滿機車檔道 轎車男逼車騎士 路中央跳針狂喊15聲：你要惹事嗎？ 11:402021/04/11 社會 轎車撞機車稱「車上有小孩」不肯下車 開著車門就加速肇逃 15:052021/04/14 社會 婦人自撞轎車倒地 遭大貨車右後輪輾過頭部 當場無生命跡象 16:262021/04/12 社會 新婚甜美妻遭假車禍擄殺 夫19字心碎自責：沒好好保護妳 09:052021/04/13 社會 22歲富少酒駕載3嫩妹自撞工地 1女重傷倒地暴衝影片曝 12:042021/04/12 社會 社會熱門新聞 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 正宮爆：一天大戰好幾回 - 社會 鑽foodpanda漏洞 男吃白食A萬元海鮮大餐遭起訴 - 社會 警局男男戀 派出所長愛上已婚警員 男警妻怒告「和誘罪」 - 社會 傻眼 七仙女露私密處陪酒判免罰 法官：有房門阻絕非公共場所 - 社會 路邊驚見「屠龍高手」 綠鬣蜥慘淪嘴邊肉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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