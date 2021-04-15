台東市豐榮路15日中午發生一起離奇車禍，1輛由曹姓婦人所駕駛的汽車在行經豐榮路170巷口時，與機車發生車禍，機車騎士遭撞後，整個人竟越過160公分高的香蕉圍籬。（蔡旻妤攝）

台東市豐榮路15日中午發生一起離奇車禍，1輛由曹姓婦人所駕駛的汽車在行經豐榮路170巷口時，與1輛機車發生車禍，轎車車頭毀損，機車則倒在一旁。離奇的是，機車男姓騎士遭到撞擊後，整個人竟越過160公分高的香蕉圍籬，消防人員抵達後，利用破壞剪剪斷圍籬，進入圍籬內將人員救出，並將受傷騎士送醫。據了解，由於現場並無監視器，騎士如何飛越圍籬讓現場人員都很困惑，而車禍原因正由警方進一步釐清中。

(中時 )