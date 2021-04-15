【旅遊經 編輯部報導】

淡水最美的夕陽霞光、清澈的海水、優美的海岸及深邃湛藍的天空受到許多遊客喜愛，若想盡享自然天光與漁港寧靜的風情，卻不想太多人聲吵嘈或是擁有不同的「玩意」「六塊厝漁港」或許是不錯的選擇，雖沒有大型知名觀光漁港的熱鬧，但也因此多了質樸的美感。

六塊厝漁港空拍照

位於淡水區屯山里（屯山社區），大屯溪出海口旁，六塊厝漁港附近是純樸的農漁村聚落，人文及自然生態豐富，港口外佈滿礁岩，退潮時常可見許多貝類、魚蝦及海菜，種類及數量非常豐富。

這裡還可以見到先民以石滬圍魚的補捉方式，訴說著六塊厝的漁村歲月；附近逛逛，可以看見許多鳥類，除水稻田及菜田外，傳統石頭厝、桂竹圍、番社等農村屋舍，交織成特有之農村景觀資源，縱貫的溪流環境孕育許多水生生物，也涵養了陸域的河岸植被及親水動物。

圖片：新北市政府農業局提供

港邊還有一間親海小咖啡館屯山小枋，備有可口餐點款待遊人，據稱是全國最接近海的咖啡館，登上二樓更有景觀良好之露臺，喝著咖啡，欣賞夕陽海景，十分愜意，適合喜歡幽靜之感，全家同遊或好友同行。

新北市漁業處處長張麗珍表示，新北市在長達145公里的海岸線即擁有28個漁港，是臺灣本島漁港最多的縣市，且每一處漁港各具魅力，歡迎民眾至六塊厝尋幽訪勝，遠離塵囂置身寧靜，在世外桃源般的港灣度過優閒時光。

(中時新聞網)