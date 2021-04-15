【旅遊經 編輯部報導】

第三屆「米其林月」活動，即將於下(5)月在臺北臺中兩地登場！第三屆米其林月參與餐廳陣容，不只有獲得臺北臺中米其林餐盤殊榮的餐廳，更包括米其林星級餐廳。從中式料理、到經典法國菜，從西班牙料理的地中海滋味，到泰國菜迷人的熱情南洋風等，參與的餐廳包括：Baan、鹽之華法式餐廳 （Fleur de Sel）、君品酒店 - 頤宮中餐廳、雅閣、Bencotto、渥達尼斯磨坊 （Molino de Urdániz）、台南擔仔麵海鮮餐廳、頂園全鴨坊、中山招待所、大三元蘭（Orchid）及鈺善閣共16家餐廳，於合作餐廳用餐的饕客，將有200 名幸運的饕客，獲贈超限量特別版的米其林寶寶絨毛娃娃！

於今(2021)年的整個五月份，在 2 家參與「米其林月 2021」活動的「米其林餐盤」餐廳用餐（或在同一家餐盤餐廳用餐兩次）或五月份內，在 1 家參與「米其林月 2021」活動的「米其林星級」餐廳用餐（一星、二星、三星餐廳皆可），餐廳預約訂位，須透過臺北臺中米其林指南獨家官方預訂夥伴 FunNow 進行，確認用餐者獲贈限量米其林寶寶絨毛娃娃之資格。主辦單位將在米其林月結束後，與幸運得主聯繫。將會有 200 名幸運的饕客，獲贈超限量特別版的米其林寶寶絨毛娃娃。

今年合作的餐廳，午餐和晚餐的價格範圍，從每人新台幣 ＄1,680到 ＄8,800（不包括 10 ％的服務費），視餐廳而定。另外，臺北的大三元餐廳( ＄18,000)和臺中的頂園全鴨坊餐廳(＄13,800)，提供十人桌菜的價格如下（不含 10 ％服務費）！

此外，還規劃了別出心裁的「期間限定菜單」，將由 FunNow 提出的合作企劃，將會讓「INDULGE Bistro 實驗創新餐酒館」以及「MARU 丸壽司」兩間餐廳，共同演繹，並在店內供應此獨家合作菜單。4月 16 日至 18 日期間，將會開放《Tatler》雜誌讀者優先預訂，一般用餐民眾則自 4月 19 日起可開始預約，至 5 月 31 日止。從 5 月 1 日至 31 日皆可用餐。

「米其林月 2021」 參與餐廳名單

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相關訊息可至《臺灣米其林指南》官方臉書查詢！

(中時新聞網)