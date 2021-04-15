洪玉鳳的丈夫郭勝煌捲入詐領助理費案，同遭判刑1年10個月，緩刑、褫奪公權各5年。（擷自郭勝煌臉書／程炳璋台南傳真）

國民黨籍台南市議員洪玉鳳3屆議員期間，以填補開銷名義，與丈夫郭勝煌9年多來共詐領1134萬助理費，兩人去年4月各遭判2年徒刑，緩刑5年、褫奪公權5年，案經上訴審理1年，15日2審判決出爐，改判兩人各1年10個月，其餘維持原判，判決正逢洪玉鳳生日，她稱「受苦難之人沒有看法」。

洪玉鳳自2010年起，向台南市議會申請6名人頭當助理，每月請領最高助理費共24萬元，事實上聘僱9人，以填補議員服務開銷為名義，由郭勝煌另外發配較低薪水，9年多來共詐領1134萬9585元，平均每月詐領10萬元。

台南地院去年4月依照貪汙詐財罪，各判洪、郭兩人2年徒刑，褫奪公權5年、緩刑5年。洪隨即上訴，經1年審理，2審法官15日改判兩人各1年10個月徒刑，褫奪公權5年、緩刑5年。

台南市議會法規研究室主任傅然輝表示，此案若不上訴3審，案子確定後，將由中選會公告，洪將失去議員資格，公告後10天由落選第1順位的唐碧娥優先遞補。

法院2審判決出爐正逢洪玉鳳72歲生日，她認為這件是對個人來說雖重要，對大眾而言卻不重要，直呼受苦難之人沒有看法，會再研究是否上訴。

事實上，洪、郭兩人已繳回詐領所得1134萬元，洪兩人的委任律師曾表示，議員1個月開銷絕對高於13萬薪水，兩人挪用助理費也是用於服務處的公共開銷支出，因此法官給予兩次減刑。

(中時 )