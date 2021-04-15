大學光(3218)一日填息氣勢逼人，多頭買盤看好眼球商機紛紛進駐，亨泰光(6747)漲幅逼近6%，隱形眼鏡製造三大廠晶碩(6491)強漲4%、精華(1565)、金可-KY(8406)漲幅都在2%以上，寶島科(5312)漲幅也是在2%以上。

亨泰光以角膜塑型鏡主要客群來看，主要集中於9至18歲學生族群為主，產品生命周期約2年，汰舊換新需求穩定。首季營收年成長72.3%，第2季和大陸昊海生科簽訂合作契約的myOK角膜塑型片許可，將正式啟動銷售，另外，4月、5月推出日拋的功能型軟式引眼鏡，都將為營運增加新柴火。

大學光109年度每股配發現金股利4.2元，今日進行除息，以平盤開出後，盤中衝上303元，一日完成填息，並守穩在300元關卡之一。大學光在台灣相關手術約5成以上的市佔率，現代人生活中對3C產品依賴程度越來越高，無論是近視、老花、白內障、散光不少人進行眼科手術透過屈光、置換人工水晶體等手術來改善視力問題，公司展店腳步積極，營運動能展望樂觀。

晶碩今日開高走高，盤中最高曾至406.5元，中場過後，多頭守穩400元大關，穩坐生技股后位置。晶碩109年股利和獲利都創下新高，109年營收39.7億元、年增18.6%、毛利率50.3%、年增5.8個百分點、稅後盈餘7.1億元，年成長高達50.4%，EPS為10.22元，董事會決議每股擬配發現金股利5元。

(時報資訊)