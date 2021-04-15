實體零售網購崛起，據資策會產業情報研究所2020年網購消費者調查顯示，消費者最常使用四大零售通路App，分別為全家、全聯、新光三越、屈臣氏。

觀測零售通路App滲透率前五名，便利商店通路以全家比例最高，其次為7-Eleven、萊爾富、OK mart與美廉社；超市／量販通路由全聯居冠，其次為家樂福、Costco、大潤發與頂好；百貨商場通路以新光三越比例最高，其次為SOGO百貨、遠東百貨、統一時代百貨與誠品生活；專賣店通路前五名則依序為屈臣氏、康是美、寶雅、特力屋與IKEA。

調查顯示，消費者最在意App前五大功能為集點兌換（75.8％）、消費紀錄查詢（52.9％）、行動支付（43.5％）、寄杯服務（32.6％）與禮券兌換（32.4％）。

最能吸引消費者加入會員的三大關鍵手段，依序為價格優惠（86％）、回饋金/集點（74.4％）與取得優惠券（52.3％），資策會MIC表示，18～35歲年輕族群相對其他族群更重視個人化推薦的入會誘因，希望能更有效率找到感興趣商品。

(工商 )