全台爆缺水危機，但有雨都之稱的「基隆」還是濕到不行，一名居住在基隆的網友透露，家裡每天開除濕機都要倒掉15桶水，這種驕傲非本地人恐不懂，引起網友熱議，甚至有人說「如果連基隆都缺水的話，那事情才是真的大條了」。而居住在汐止、宜蘭的民眾也留言大嘆，真的下雨下到超厭世，除濕機沒有停開過。

一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，全台都缺水，但身為基隆人「每天每台除濕機要倒掉五桶水」，而家裡有三台，所以一天就要倒掉15桶的水，接著還驕傲地說，「什麼叫缺水，教我都還不一定會寫」。

貼文吸引6000多人狂讚，許多網友留言表示，「台中人羨慕ing」、「可以分一點來台中嗎」、「高雄人羨慕」、「中南部望梅止渴，羨慕的眼神不斷飄出」、「倒來南部，南部真的很缺水」。另有不少居住在基隆的網友表示，這應該是基隆人50年來最光榮的時刻，但下雨下到發霉的日子也很難受，每天上班都要穿雨衣也超煩的。

而貼文也釣出台北人、新北人和宜蘭人回應，「我在汐止，除濕機真的24小時全年無休在運轉，基本上5公升儲水桶大概一天3桶不唬爛」、「汐止也不遑多讓」、「住新店很常下雨，下到很厭世」、「宜蘭也一樣」、「每天下班回家都覺得我住在不同的世界，像今天上班，認識的看我穿雨衣帶雨傘還會驚奇的說基隆下雨喔！」

(中時新聞網)