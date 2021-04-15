台中市潭子區勝利二街路底牛稠分線及第五給水路，為砌石護岸且老舊損壞，造成排水功能受阻。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國接獲地方陳情，邀集農委會農田水利署會勘，並爭取1500萬元進行牛稠分線、第五給水路渠道及兩側護岸植栽、綠美化改善工程。

甘蔗里長黃正堯指出，勝利二街路底牛稠分線及第五給水路，兩岸堤防為砌石護岸型式，破損嚴重，且護岸高度不足，每逢大雨常有溢堤情形發生，造成二側農田淹水，農民常受水患之苦，甚至危及生命安全。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取1500萬元進行牛稠分線、第五給水路渠道及兩側護岸植栽、綠美化改善工程。（王文吉攝）

賴朝國表示，過去多年來農民一直反映需要改善，但一來地方經費不足，加上無法取得沿線所有農民土地同意書，以至延宕多年。甘蔗里長黃正堯奔走取得地主同意書，若藉由該渠段治理，可增加原有渠道農田灌排功能，兼附上游市區外圍排水，可降低此居民災害損失。

農水署台中管理處組長何廷祥表示，已向農委會農田水利署爭取前瞻全額補助治水改善工程經費約1500萬元，將辦理改善牛稠分線及第五給水路渠道及兩側護岸植栽、綠美化工程，預計兩側全長共450公尺，預計今年11月斷水期進場施作，明年汛期前完工。

楊瓊瓔要求農水署台中管理處儘快展開設計規劃作業，待完成審查規劃後，汛期也差不多結束，因此請農水署在今年及明年度編列預算，將這件工程排入前瞻治水計畫中，讓護岸改善工程可以盡早動工、盡早完工，才能有效避免水患發生，保障民眾生命財產安全。

(中時 )