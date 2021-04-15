大陸男星段奕宏曾以《烈日灼心》獲得上海國際電影獎影帝，近年又以《暴雪將至》獲得東京國際電影節，過去他在兩岸電影節跟黃曉明同台，有別於對方回應認為當演員外型「一點都不重要」，段奕宏則說：「外型很重要」，笑翻眾人。近日，段奕宏所演出的《大秦賦》將在台播映，身為配角的他也毫不遜色。

影帝段奕宏因為出神入化的演技，不論是按照劇本演出，或是即興發揮，替角色和劇情增添厚度，尤其和他演對手戲的演員們，常被他神來一筆的表演而招架不住，就像是妖怪一樣讓人捉摸不定，被稱為「戲妖」。

說起段奕宏，就不得不提到《謀聖鬼谷子》。鬼谷子是戰國時期的人物，被認為是九流十家中側重外交政治的「縱橫家」始祖，學識淵博，知識涉獵廣泛，四大弟子龐涓、孫臏、蘇秦、張儀等皆是歷史上著名的人物。

該劇拍攝於2013年，卻在6年後才播出，坊間猜測是鬼谷子的做事方式不符當時價值觀，才被壓播。而段奕宏擔得起這樣「心機男」的角色，且他並不只深化鬼谷子作為奇人時的形象，早年還是市井小民時的樣子也刻劃得維妙維肖。

而《大秦賦》原名《大秦帝國之天下》，是大秦帝國系列第四部，也是最後一部。段奕宏在這部劇中，飾演性格壓抑的相邦呂不韋，由於角色的性格喜怒不張，段奕宏擅以細節動作表達人物情緒，受訪時，段奕宏提到為劇中呂不韋常揉肚子，是因為他觀察母親憂思過度時會有這樣的習慣動作。中醫認為久思傷脾，並會間接傷胃，造成腹部不適。段奕宏讓看似悠哉，實則每天勞心的呂不韋常揉肚子，一表一裡的情緒同時呈現，很好地豐富了角色的厚度。

相較於電影，段奕宏在電視劇中大多飾演謀略深沉的角色，《大秦賦》中的呂不韋，是他蓄積多年演戲經驗的集大成之作。想欣賞影帝十年磨一劍而出的銳利演技，不可錯過龍華戲劇台MOD352頻道，4月14日起，平日晚上8點播出的《大秦賦》。而《謀聖鬼谷子》將在龍華戲劇台MOD352頻道，於5月8日起，週末中午12點播出。

(中時新聞網)