台鐵太魯閣號造成嚴重傷亡，引發朝野關注不良廠商借牌問題。監委賴鼎銘、林盛豐今天表示，廠商透過「租借牌轉包」陋習取得標案，影響公共安全甚鉅；現行法令有無應檢討改善之處、政府有何防杜機制，已申請自動調查。

監委說，交通部臺灣鐵路管理局辦理「鐵路行車安全改善六年計畫-北迴線K 51＋ 170～500山側邊坡防護設施工程」，得標廠商施工不慎，肇致4月2日太魯閣號408次列車撞上滑落邊坡的工程車而出軌，造成重大交通傷亡事故。

監委指出，據報載，該廠商係透過業界「租借牌轉包」陋習取得標案，並實際承攬施作工程；公共工程營造廠「租借牌轉包」陋習已久，影響公共安全甚鉅。

監委表示，太魯閣號列車出軌事故及2016年台南永康維冠大樓地震倒塌事件，已暴露營造廠商「租借牌」陋習文化，影響工程施作安全與品質。主管機關有無善盡監督管理的職責，落實不良廠商的通報及稽查機制，值得關注。

監委提出多項質疑，包含本案廠商租借牌施工之事實及涉及相關法令依據為何？目前營造廠商「租借牌轉包」行為樣態及衍生的弊端為何？是否影響政府機關發包施作公共工程的品質及安全？現行法令規定有無應行檢討改善的處？政府機關有何防杜機制及策進作為？容有深入瞭解調查的必要。

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(中時 )