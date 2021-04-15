台股今(15日)開低走高，指數午盤在台積電領軍下，再攻上萬七大關，終場集中市場加權指數上漲210.76點，收在今日最高點17076.73點，同時也創下歷史新高紀錄。

下午即將召開法說會的台積電雖然以611元開出，下跌1元，盤中一度下跌至607元，令不少投資人觀望，午盤買盤進場股價由黑翻紅至616元，上漲4元，推升大盤站上17000點，收盤再拉高至619元，上漲7元。

台股今日以16851.06點、下跌14.91點開出，鋼鐵、塑化、水泥、橡膠等類股漲勢領先，中鋼開高以33.1元開出，盤中在平盤上下震盪，鋼鐵股春雨、第一銅、威致、海光都亮燈漲停，航運三雄漲跌互見。

聯電今開低震盪，股價以52元、下跌0.7元開出，盤中拉升至53.4元、上漲0.7元；聯發科對拉升指數也扮演重要角色，收盤股價上漲20元，以985元作收；面板雙虎友達、群創甩開下跌陰霾，今日開高走高，友達股價最高來到26.2元，上漲1.4元，群創則來到24.1元，上漲0.95元，不過彩晶則是開高走低，盤中高點來到18.85元，低點則在17.95元。

(中時新聞網)