為改善車輛噪音擾民問題，基隆市政府近期在中正區北寧路辦理聲音照相科技執法，1天查獲53輛車輛噪音超標，判定違規後，予以告發處分，環保局表示，未來將在常有噪音車出沒的基福公路、文化路等路段，架設移動式聲音照相設備，進行取締。

環保局指出，聲音照相科技執法今年上路，根據不同道路速限規定分貝值，道路速限小於50公里，管制標準為86分貝，速限50至70公里，管制標準為90分貝，對於分貝值超標被拍照取締車輛，可處1800元至3600元罰鍰，此外，經聲音照相偵測改裝車輛使用未認證排氣管，將按次處罰，裁罰金額將逐次遞增，最高可處3萬元。

環保局長賴煥紘說，為確保聲音照相系統精確度及公正客觀性，採取「三重認證」原則，設備必須每2年通過檢驗標準、系統須經環保署認可、聲音校正器也得通過國家量測標準，不僅如此，人員須在架設點前方100公尺至300公尺間，放置「前有聲音照相 請降低音量行駛」的告示牌，提醒汽機車駕駛。

為避免環境背景干擾，環保局對於分貝值超標被拍照取締車輛皆採取「雙重把關」，會先扣除環境背景干擾進行背景音量修正、確認氣候條件符合無雨、風速小於每秒5公尺，及比對事件前後3秒影像，逐項確認釐清其他音源干擾後，才會告發裁罰。

環保局呼籲，聲音照相科技執法為防止機動車輛噪音擾民，處罰並非管制目的，希望車主能避免進行不當改裝，或是重踩、重催油門等駕駛習慣，並適時保養維修，以維護市民安寧。

(中時 )