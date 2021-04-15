嘉義市110學年度國小新生報到入口網。（嘉義市政府提供）

今年暑假過後的110學年度，嘉義市預估有5000多名國中小新生要入學，市府教育處長林立生表示，為加強防疫，啟動「線上作業」為主、現場報到為輔的新機制，國小16、17日辦理報到，家長在家使用「新生線上報到」系統即可。

林立生指出，因應新冠肺炎防疫，減少群聚感染風險，減輕家長及學校人力負擔，110學年度約有5200多名新生，報到程序採取「線上作業」和「現場報到」並行，以「線上」為主、「現場」為輔。

國小新生線上報到日是4月16、17日上午9時至下午4時30分，也是總量管制學校新生登記日。國中新生線上報到日訂於6月17日至19日，總量管制學校新生登記日是6月11日及12日。

嘉義市教育處長林立生請家長詳閱學校寄送的入學通知。（嘉義市政府提供）

嘉義市民生國中是總量管制學校，110學年度新生登記報到期程表。（嘉義市政府提供）

線上操作3步驟，家長在期程內將入學通知單上的QRcode掃描，或到「新生報到入口網」輸入新生身分證字號，系統將顯示報到學校，點選「確定報到」後，依指示填寫新生入學資料，以完成新生報到程序，手機、電腦或平板等載具都可以使用。

國小新生現場報到為4月16日至17日上午9時至12時，下午1時30分至4時30分，家長可以依照通知單上的期程，親自到校完成報到。

興嘉、文雅、港坪及嘉大附小、民生國中等總量管制學校，家長須備齊學區學校通知申請登記相關資料（入學登記單、戶口名簿正本及影本1份及順位審查證明文件等表件），於登記日上傳資料，或親自至學校現場辦理登記，新生報到名單以校方公告的新生入學排序名單為準。

(中時 )