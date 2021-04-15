不少熱戀中的情侶同居後才了解對方的生活習慣。一名男子分享，與交往半年的女友最近開始同居，日子久了才發現女友衛生習慣很差，不僅衣服堆積如山不整理，也不喜歡倒垃圾，整個廁所瀰漫著經血的味道，也只用除臭噴霧處理，令他十分崩潰，不少網友則認為，衛生習慣很難改變，除了接受，不然真的沒辦法。

原PO昨（14）日於論壇《Dcard》匿名發文，和女友交往近半年才開始同居，起初他還沉浸在幸福的氛圍裡，天天起床都可以看到對方，膩在一起叫外送、看電影，但沒想到幾個禮拜後，卻讓他十分幻滅。

他表示，女友日常生活習慣非常差，出門前總是會將衣櫃裡的衣服拿出來，再決定要穿的衣服，但拿出來的衣服並沒有馬上放回衣櫃，而是堆在一旁，導致乾淨的與穿過的衣服，全堆在一起，直到他催促女友要洗衣服，對方才急忙從衣服山裡拉出一大坨要洗的衣服，裡面還夾雜穿過的內褲，令他直搖頭。

乾淨與穿過的衣物皆堆在一起，令原PO相當崩潰。（圖／翻攝自Dcard）

另外，女友也非常不喜歡倒垃圾，原PO說因為承租的大樓有垃圾場，所以不用追趕垃圾車，但女友吃過的餐盒不僅不分類、不清洗，直接整袋丟在一旁，堆積到5袋以上才願意丟棄。除此之外，包含廁所的垃圾有時已經堆滿經血，甚至都已散發出味道，女友竟說「用除臭噴霧就沒味道了，垃圾袋都還沒滿，這樣很浪費」。

吃完的餐盒也不清洗、回收，堆積至5袋以上，才會將其丟棄。（圖／翻攝自Dcard）

原PO相當崩潰，認為這並非浪費的問題，是攸關環境衛生，「就算我都沒聞到什麼味道，放久也容易引來蟲子吧！」他自認沒有潔癖，但女友的行徑真的很荒謬，「會不會哪天就把噴霧往自己身上噴啊？」

女友常常垃圾有異味也不願頃倒，全都用噴霧除臭處理。（圖／翻攝自Dcard）

直到某天，他回老家一個禮拜再回到兩人住的租屋處，才發現女友不僅一個禮拜沒洗衣服，也沒倒垃圾，令他氣憤地當場暴怒，「我是真心喜歡她這個人」雖然有時候有點兇，但她愛好動物、個性好、又孝順，也沒公主病，希望能幫她改掉不好的衛生習慣，不想為了這種事情跟她大吵而分手，「到底該怎麼跟女友好好說…」

貼文曝光後，不少網友也紛紛回應，「有些女生真的髒起來很誇張，除臭噴霧只能治味道 但髒亂還是在好嗎？」、「好噁喔這種你也可以？分了吧不然你就勤勞點」、「給她一個月的機會，真的沒辦法改善，就好聚好散」、「天啊！我快吐了！衛生習慣很難改變，除了接受，不然沒辦法」。

(中時新聞網)