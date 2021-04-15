日本AV產業發達，對於開發女優及影片企劃不遺餘力，近日又推出引人注意的新人，竟有台灣童星長大後到日本下海拍謎片？新人伊東愛瑠將於下個月13日AV出道，片商主打她是台日混血，且小時候在台灣演過戲，是童星出身，AV達人一劍浣春秋表示看過試片後，伊東愛瑠還在片中揭露台女嘿咻時的定番習慣。

伊東愛瑠前天(4/13)在IG貼文打招呼，蓄著一頭及肩中長髮的她，模樣看起來相當清新可愛，她透露將在5月13日推出AV處女作，自己是台日混血兒，「我的中文可能不太流利，希望你們能告訴我」，文末附上各大社群平台的帳號，開好開滿，看得出來為出道宣傳加足了馬力。

AV達人一劍浣春秋在「Play NO.1」論壇發文表示，看了片商為伊東愛瑠做的文案，寫著她之所以到日本拍AV，是因為媽媽管太嚴，而自己很想滾床單，所以乾脆叛逆到底。

劍大也看了試片，在裡頭伊東愛瑠說了兩次中文，一次是自我介紹，另一次說自己很緊張但會加油，說得還算標準、聽得懂，但有種背稿的生澀感，不過姑且是符合片商給的人設，最特別的是，伊東愛瑠在片中宣稱，台灣女生高潮時會說「來了」，於是在片中「來個不停」，讓劍大感到很疑惑，到底是自己經驗不夠多，「還是伊東愛瑠搞錯了什麼」。

劍大也表示，伊東愛瑠主打台日混血童星，即使覺得他各方面都很「日本」，不過也還不到能斬釘截鐵說片商騙人，「至於接演台灣國民戲劇什麼的，我還真沒有印象哪位童星是台日混血」，只能姑且信之，畢竟「和他們認真就輸了」。

(中時新聞網)