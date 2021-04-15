台鐵太魯閣號聯合追思公祭。(取自中時新聞網直播)

【LIVE直播】0402臺鐵408次列車事故聯合追思公祭現場

台鐵太魯閣2日發生重大事故釀49死，交通部今(15日)及周六(17日)分別在台北、花蓮、台東分區辦理3場聯合追思公祭。第一場公祭是今天在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦，政壇要角皆到場哀悼致意，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、國民黨主席江啟臣、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、交通部長林佳龍等，都身別黃絲帶到場致意。

台鐵太魯閣號在花蓮發生重大事故。（資料照）

太魯閣號首場聯合追思公祭。(取自中時新聞網直播)

這次意外發生重大傷亡，與會政壇要角出席公祭氣氛凝重。蔡英文抱住其中一名罹難者家屬的頭，並拍拍肩膀安慰她，蘇貞昌向家屬致意時，一名家屬也忍不住情緒激動痛哭，蘇貞昌也拍拍他肩膀安慰他。

除了政府官員、地方縣市長外，國民黨、民眾黨以及時代力量也都出席聯合公祭。有家屬在看到侯友宜跟國民黨立委蔣萬安時，特別拉住兩人，兩人也都特別蹲下仔細聽家屬哭訴。

而交通部被外界認為應該對此負責，林佳龍的辭呈也在公祭前幾小時被行政院正式核定，媒體在公祭場外等候林佳龍，林佳龍則是在公祭現場坐好坐滿，其他人向往生者致意完後便離開，林佳龍與交通部團隊則一直留在公祭現場。

林佳龍結束後被媒體追問辭呈批准後，交通部的工作收尾狀況，林佳龍未受訪，僅表示，「謝謝大家！」

(中時新聞網)