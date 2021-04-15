15日，韓國央行決定，還是把利率鎖在歷史新低點0.5％不變。因為，尚未見到全面性景氣復甦，以及就目前新冠疫情來看，恐怕有增溫跡象。

其實，韓國央行不動目前0.5%低利，外界也普遍預料如此。此外，低通脹讓韓國央行也不急著把市場游資收回，但也造成韓國房價目前高漲情況。

韓國的利率，五年多前大部分都在1.5%到2%之間變動。但2019年底開始調降，到了2020年初左右，為了對抗新冠病毒，先是降到0.75%，然後又在五月底再降到0.5%後，到現在過了快一年，利率就一直沒動過。

本周，首爾地區持續爆出群聚感染病例，也使得韓國曾出現三個月以來，最高數量的新染疫者。

2020年受到新冠病毒影響，韓國經濟衰退1％，是過去20年以來最差一年的表現。不過，與其它各主要國家相比，韓國經濟萎縮程度算是比較小的。

由於海外對晶片與汽車需求增加，使得韓國出口數字屢創新高，但國內消費疲弱，造成就業市場萎靡，韓國央行也不敢貿然變動利率。

此外，3月份出口年增16.6％，達538億美元，連續第五個月都是成長的局面。同時，進口也增加18.8％，達496億美元，貿易順差為41.7億美元，並締造連11個月貿易順差佳績。

根據韓國統計局調查，3月份就業人數達到2690萬，比2020年同期增31.4萬。這也是自2020年2月以來，就業機會首次增加，當時就業人數增加49.2萬。

至於2021年韓國經濟成長，韓國央行預估可能超過3％，而國際貨幣基金組織（IMF）則比較樂觀，預測值為3.6％。

(時報資訊)