最強狙擊手「赤井秀一造型趴偶」，可愛造型能趴在各個地方，限量420名。（吳奕萱攝）

熱門電影系列《名偵探柯南：緋色的彈丸》將於4月16日正式上映，台灣「藏壽司」也搭上緋色旋風，獨家雙方聯名，在全球電影首映日，邀請電影中的人氣角色現身全台店鋪，推出一系列《名偵探柯南：緋色的彈丸》周邊限量贈禮活動。除了推出13款造型不同的扭蛋外，並周周抽出大賞，包含超實用的「名偵探柯南迷你手持電風扇」，還有最帥氣的危險男人：「赤井秀一造型趴偶」伴大家幸福用餐。

首周活動從4月16日開始，凡消費滿1500元並上網登錄發票，即有機會抽中「名偵探柯南迷你手持電風扇」，為即將到來的炎炎夏日做好準備，限量500名；第二周從4月23日開始，還有人氣直逼主角的最強狙擊手：「赤井秀一造型趴偶」，可愛造型能趴在各個地方，限量420名。

「名偵探柯南迷你手持電風扇」限量500名。（吳奕萱攝）

此外，全台藏壽司也將推出「春鮭饗宴」， 共7款主打澎湃鮭魚餐點，將鮭魚搭配多元調料，碰撞出新滋味，一同與柯南電影中的角色們，為大家帶來俏皮新奇的用餐時光。

活動期間單筆消費滿1500元。可上網登錄發票抽獎。（吳奕萱攝）

新品藏壽司奶油乳酪蟹肉棒，40元。（藏壽司提供）

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