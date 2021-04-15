熱門電影系列《名偵探柯南：緋色的彈丸》將於4月16日正式上映，台灣「藏壽司」也搭上緋色旋風，獨家雙方聯名，在全球電影首映日，邀請電影中的人氣角色現身全台店鋪，推出一系列《名偵探柯南：緋色的彈丸》周邊限量贈禮活動。除了推出13款造型不同的扭蛋外，並周周抽出大賞，包含超實用的「名偵探柯南迷你手持電風扇」，還有最帥氣的危險男人：「赤井秀一造型趴偶」伴大家幸福用餐。
首周活動從4月16日開始，凡消費滿1500元並上網登錄發票，即有機會抽中「名偵探柯南迷你手持電風扇」，為即將到來的炎炎夏日做好準備，限量500名；第二周從4月23日開始，還有人氣直逼主角的最強狙擊手：「赤井秀一造型趴偶」，可愛造型能趴在各個地方，限量420名。
此外，全台藏壽司也將推出「春鮭饗宴」， 共7款主打澎湃鮭魚餐點，將鮭魚搭配多元調料，碰撞出新滋味，一同與柯南電影中的角色們，為大家帶來俏皮新奇的用餐時光。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。