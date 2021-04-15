美國明尼蘇達州有26年資歷的資深女警誤把手槍當電擊槍，錯殺非裔男子，女警昨（14）日已被逮捕，並且被控二級過失殺人罪，若罪名成立，女警最重可被判10年有期徒刑。

誤把手槍當電擊槍，錯殺非裔男子的美國明州資深女警波特14日被控二級過失殺人罪，若罪名成立，最重可被判10年有期徒刑。

明尼蘇達州布魯克林中心（Brooklyn Center）有26年資歷、現年48歲的資深女警波特（Kimberly A. Potter），11日在攔查20歲非裔男子萊特（Daunte Wright）期間，誤將電擊槍當成手槍，開槍錯殺萊特。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，明州刑事偵查局（Minnesota Bureau of Criminal Apprehension）探員14日已經逮捕波特，將她關進漢尼本郡（Hennepin County）監獄，不過波特隨後交保獲釋，預計當地時間15日下午1時30分以視訊方式首度出庭。

波特也被控二級過失殺人罪（second-degree manslaughter）。根據明州法律，二級過失殺人罪適用於「因過失造成不合理的風險、置人於死、或是嚴重傷害他人」的情況，若罪名成立，波特最重恐被判10年有期徒刑，也可能被加罰最高2萬美元（約新台幣57萬元）罰金。

波特誤殺萊特引發軒然大波，她的上司、布魯克林中心警察局長甘農（Tim Gannon）指出她是拔錯槍，誤將手槍當電擊槍，不過明州刑事偵查局探員檢查波特的腰帶後發現，手槍皮套就掛在右側，電擊槍掛在左側。刑事訴狀指出，電擊槍是黃色的，把手為黑色，放在直立位置，「代表波特必須用左手將電擊槍從槍套中拔出。」

波特與甘農已在13日雙雙請辭，不過布魯克林中心市長艾略特（Mike Elliott）尚未接受波特的辭呈，他先前接受其他媒體專訪時指出，傾向開除波特，希望這麼做能平息社區怒火。

(中時新聞網)