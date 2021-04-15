日本「牛郎界帝王」羅蘭年僅28歲就成為牛郎界的傳奇人物，年收高達3億日圓（約8500萬元台幣），去年底他爆出談「雞鴨戀」，和關西酒店工作的陪酒小姐熱戀ING，但他本人沒正面回應。常以一頭招牌浪漫金色長髮示人的他，今(15日)在IG宣布從金髮畢業，改造型成一頭黑色短捲髮，讓粉絲一時之間認不出。

28歲的羅蘭號稱日本第一男公關，他在自傳書中自曝聽爸媽的話曾考上東京大學，但覺得人生失去方向，不想就此過無聊的人生，便休學毅然決然去當男公關，從此揚名國際。對自己相當有自信的他還製造出不少經典語錄，例如：「世界上只有2種男人，我以及我以外的人」、「人生只有一次，所以不選配角要當主角！」

羅蘭今宣布從金髮畢業。（圖／翻攝自roland_0fficial IG）

高調的羅蘭過去也常被網友嗆，但他毫不在意，直說在地上的人們抬頭時可能會看到飛機，「但飛機上的人卻根本看不見地上的你們。境界越高的人，越不會在意這種雞毛蒜皮的小事」，幾句話嗆爆酸民。超自戀的他，去年傳出疑似有交往對象，甚至無名指掛戒疑似秘婚。

羅蘭曬全新黑髮造型。（圖／翻攝自roland_0fficial IG）

當時報導指出，前年4月羅蘭在夜店認識當陪酒小姐的女友，兩人一見鍾情，自此常相約在羅蘭的公寓約會，女友還會下廚做飯給羅蘭吃，小倆口十分恩愛，去年底有民眾直擊羅蘭和女友同遊東京迪士尼，媒體求證羅蘭本人，本來給人能言善道形象的他竟支支吾吾，記者問：「是不記得了嗎？」羅蘭忽然將手指向天空，說出金句：「你知道為什麼月亮很美嗎？因為它不屬於任何人」，又問是否指羅蘭本身不屬於任何人？羅蘭則閉口不答。

(中時新聞網)