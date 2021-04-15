NBA球星唐斯(Karl-Anthony Towns)在上週施打了新冠肺炎疫苗，而這對他來說心情肯定五味雜陳，因為在去年此時，他的母親賈桂琳(Jacqueline Towns)染上新冠肺炎不幸過世，這對唐斯來說是非常沉重的打擊，因為他和母親感情非常好。今年25歲的唐斯在上週分享了這個消息，他秀出自己左手臂打完疫苗的照片，同時豎起了大拇指。

賈桂琳是在2020年3月檢驗結果呈陽性，症狀相當嚴重。還一度處於昏迷的狀態，最後於4月13日去世。當時唐斯和他的父親也都感染了病毒，好在兩人沒有大礙也順利康復，在過去一個月中，有許多NBA球員已接受疫苗的施打，因為美國疫情真的非常嚴重，尤其對運動員來說格外重要，要是他們確診，就無法參與職業賽事，也有很大機會傳染給其他人。

唐斯此前曾談到該病毒如何影響他的家人，他說：「我每天祈禱病毒的惡夢消退，我懇求大家採取一切必要的預防措施，繼續認真對待它。我們不能僅阻止這種病毒的傳播，這必須是我們所有人共同努力的結果。」唐斯與母親的感情不用多說，不管是在學生時期和進入職業聯盟，他的母親總是他最好的後盾，常常到場看兒子打球，也在唐斯正式被灰狼對挑走後喜極而泣，並給予他最大的支持，這些都是母子兩人最美好的回憶。

而唐斯也很堅強振作起來，在場上拿出好表現，本季他34場比賽全部先發，平均打34.7分鐘，場均能砍下25分、11籃板、4.6助攻，投籃命中率49.3%、外線39.0%、罰球88.2%。儘管灰狼戰績不佳，唐斯仍然是隊內不可缺少的大將。

(中時新聞網)